На Запоріжжі затримали поліцейських за допомогу дезертирам

У Запоріжжі ДБР викрило двох поліцейських та цивільних, які організували схему з переправлення за кордон ухилянтів та дезертирів. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР та прокуратурі Запорізької області.

За даними слідчих, схему організував поліцейський з Запоріжжя та залучив до неї свого колегу й двох цивільних. Зловнисники за хабарі допомагали дезертирам втекти з місця служби, а ухилянтам уникнути мобілізації, організувавши дня них безперешкодний перетрин кордону. За такі послуги злочинці вимагали від трьох до 20 тис. доларів. Встановлено, що схема діяла тривалий час по всій території Україні.

«Члени групи надавали клієнтам необхідні підроблені документи, транспорт, місця для переховування. Наразі вже задокументовано три оборудки, організовані угрупуванням. Дві з них пов’язані з дезертирством військових. По іншім численним фактам перевірка триває», – йдеться у повідомленні ДБР.

Під час останьої операції злочинці організували втечу військового з частини на Запоріжжі й за 13 тис. доларів виготовили для нього повний пакет фальшивих документів, за допомогою яких військомий отримав змогу безперешкодно перетнути кордон. Одак на завершальному етапі ДБР викрило та затримало організаторів схеми.

Слідчі здійснили понад 20 обшуків у помешканнях угрупування та пов’язаних з ними людей у Запоріжжі та Хмельницькому. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже 130 тис. доларів, документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять докази злочинної діяльності.

Всім учасникам злочинної групи оголосили підозри у незаконному переправленні людей за кордон та пособництві у дезертирстві (ч. 3 ст. 332 КК України та ч. 4 ст. 408 КК України).

Нагадаємо, 5 листопада ДБР повідомляло про викриття військового у СЗЧ, який разом з дівчиною допомагав дезертирувати іншим бійцям.