Володимир Криволапов обіймає посаду заступника керівника кіберполіції з 2023 року

Заступник керівника Департаменту кіберполіції Володимир Криволапов проживає у квартирі в елітному київському ЖК «Французький квартал». Помешкання належить брату поліцейського, громадянину Росії Сєргєю Криволапову. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, опублікованому 1 грудня.

Журналісти з’ясували, що Володимир Криволапов обіймає посаду заступника керівника кіберполіції з 2023 року. До цього він працював у Департаменті захисту економіки Нацполіції та в Державному бюро розслідувань, конкурс до якого медіа критикували за непрозорість і можливість попереднього визначення переможців.

З 2018 року правоохоронець декларує проживання у квартирі площею 140 м2 у ЖК «Французький квартал». Її орендує колишня дружина, а нині його співмешканка Наталія Криволапова. Власником житла є брат кіберполіцейського Сєргєй Криволапов.

У декларації кіберполіцейського брат Сєргєй вказаний як «іноземний громадянин». Журналісти з’ясували, що він проживає в Іркутській області РФ і має російські документи. У відповіді на запит журналістів Володимир Криволапов пояснив, що Сєргєй переїхав до Росії ще у 2001 році, а у 2017 році вирішив інвестувати в нерухомість в Києві, щоб «допомогти брату» та надалі нібито перепродати квартиру.

Київський ЖК, де мешкає сім'я Володимира Криволапова (Фото Bihus.Info)

Квартира, де живе сім’я кіберполіцейського, нині оцінюється приблизно у 23 млн грн. Водночас за вісім років брат з Росії так і не намагався її продати. Сам Криволапов запевняє, що після початку повномасштабної війни спілкування з братом припинив – начебто для того, щоб не «не наражати брата на небезпеку з боку спецслужб РФ». При цьому Наталія Криволапова продовжує орендувати квартиру у родича з РФ, хоча спосіб проведення таких платежів посадовець не уточнив.

У 2020 році ще одну квартиру в цьому ж комплексі – понад 100 м2 – придбала мати Криволапова. Тоді помешкання коштувало не менше 7 млн грн, однак, за даними журналістів, підтверджених доходів для такої покупки у батьків правоохоронця не було. Попри наявність нерухомості в Києві, у 2022 році вони вирішили залишитись на окупованій території, куди переїхали незадовго до початку повномасштабної війни.

Окрім того, батько Криволапова активно стежить у «ВКонтактє» за проросійськими спільнотами та підтримує проведення так званої «СВО».

Журналісти зазначають, що такі родинні зв’язки та обставини можуть створювати суттєві ризики для сфери, яку курує Криволапов у Кіберполіції. Перебування близьких родичів на території Росії та окупованих територіях створює потенційні важелі впливу на нього.