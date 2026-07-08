Посадовцю загрожує до 8 років ув’язнення

Правоохоронці підозрюють 45-річного посадовця однієї з військових частин Закарпаття в отриманні хабаря від військовослужбовця у СЗЧ. Заступнику командира загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у середу, 8 липня, посадовець вимагав 5 тис. доларів за допомогу військовому, який самовільно залишив місце служби.

«Він запевнив, що може вплинути на правоохоронців, аби прискорити завершення розслідування та допомогти уникнути кримінальної відповідальності. В липні 2026 року заступника командира затримали після отримання ним частини обумовленої суми – 2,5 тис. доларів», – розповіли у прокуратурі.

Посадовцеві інкримінують ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання та одержання хабаря за вплив на прийняття рішення службовцем). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряють причетність до вчинення злочину інших людей.