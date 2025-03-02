Олександра Федорова визнали винним у колабораціонізмі

Великоолександрівський районний суд на Херсонщині заочно визнав винним у колабораційній діяльності 54-річного Олександра Федорова та засудив його до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань в неділю, 2 березня.

Справа стосувалась 2022 року. Тоді обвинувачений став заступником голови окупаційної адміністрації села Шевченка в Скадовській громаді на Херсонщині. Федоров навіть проводив незаконний «референдум» у вересні 2022 року.

Під час судового засідання свідки розповіли, що Олександр Федоров разом з російськими військовими обходив будинки односельців і примушував тих голосувати за «приєднання» до Росії. Більшість місцевих переховувались, аби не відвідувати виборчих дільниць. А після «референдуму» частина з них змушені були покинути свої будинки через небезпеку і моральний тиск.

Окрім цього, у 2022 році Федоров вимагав в односельців ключі від місцевої школи й погрожував озброєними російськими окупантами. За два дні після того, як ключі передали заступнику так званого гауляйтера, школу розграбували.

Також Федоров разом з іншими колаборантами примушував односельців віддавати своїх дітей на навчання за так званими російськими освітніми стандартами. Тим, хто відмовиться, погрожували насильно вилучити дітей і «позбавити» їх батьківських прав.

«Олександр Федоров разом з іншим колаборантом обходив будинки мешканців села, які виїхали й забирав ключі для заселення російських військових. Вони заселили окупантів до будинку моєї дружини й були особисто присутні під час заселення російських солдатів», – розповів один зі свідків.

За словами свідків, заступник голови окупаційної адміністрації села Шевченка Олександр Федоров разом із сином перефарбовував українську символіку на російську, зокрема, на стелі при в’їзді до села.

Російські окупанти заплатили Федорову 50 тис. рублів за організацію незаконного «референдуму» в селі. Після цього чоловік придбав у селі двоповерховий будинок для свого сина.

Суд заочно визнав Олександра Федорова винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять років з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах влади протягом 15 років.

Також у Федорова конфіскують у дохід держави земельну ділянку площею 4,2 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в селі Шевченка.