Ростислав Пріцак став шостим заступником голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.

Колишній директор Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області Ростислав Пріцак став шостим заступником голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького. Посадовець контролюватиме діяльність департаменту інфраструктури та управління ЖКГ.

Про своє призначення Ростислав Пріцак повідомив у Facebook 22 лютого, згадавши, що за 5 років під його керівництвом на Закарпатті відремонтували 500 км доріг та 23 мости.

«На посаді заступника голови Закарпатської ОВА опікуватимуся такими напрямками: паливно-енергетичний комплекс, дорожна інфраструктура, транспорт і перевезення, житлово-комунальне господарство, інформаційна інфраструктура (зовнішня реклама)», – зазначив посадовець.

Ростислав Пріцак став шостим заступником голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.

За інформацією НАЗК, у 2023 році на посаді директора Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області Ростислав Пріцак заробив 794 тис. грн. У власності його родини дві квартири, будинок, земельна ділянка та нежитлове приміщення в Ужгороді, а також автівка MG 2013 року випуску і вартістю 119 тис. грн.

Під час роботи в облавтодорі Ростислав Пріцак взяв 300 тис. грн кредиту на будівництво нового житла в «Обласному фонді інвестування об’єктів соціальної сфери і промисловості», засновником якого є Закарпатська ОДА.