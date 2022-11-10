38-річного мешканця Івано-Франківського району вдруге посадили на 11 років за зґвалтування 15-річної сестри. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури, обвинувачений уже відсидів 11 років у тюрмі за зґвалтування іншої своєї сестри у 2011 році. Новий злочин чоловік вчинив у серпні 2022-го – за місяць після виходу з в'язниці.

Про вирок 38-річному мешканцю Прикарпаття у четвер, 10 листопада, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. Чоловіка вже вдруге посадили на 11 років за зґвалтування сестри.

«У серпні цього року чоловік в стані алкогольного сп’яніння прийшов до будинку своєї матері, де проживала його 15-річна сестра та запросив дівчину до себе додому допомогти по господарству. Однак, як тільки неповнолітня зайшла в помешкання він, застосувавши силу, зґвалтував її», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що чоловік вчинив злочин за місяць після того, як вийшов з тюрми за зґвалтування і вбивство іншої неповнолітньої сестри у 2011 році. Тоді йому суд призначив також 11 років ув’язнення. У липні чоловік тільки вийшов з тюрми.

Зараз суд визнав 38-річного мешканця Івано-Франківського району винним за ч. 3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої особи). Йому призначено 11 років позбавлення волі.