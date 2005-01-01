Затриманого на хабарі доцента «Львівської політехніки» зобов'язали носити електронний браслет

Викладача НУ «Львівська політехніка» затримали під час отримання хабара 11 січня

Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу доценту НУ «Львівська політехніка», якого правоохоронці 11 січня затримали під час отримання хабара. 50-річний чоловік протягом двох місяців перебуватиме під домашнім арештом та забов’язаний протягом слідства носити електронний браслет. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

За грошову винагороду у розмірі 370 доларів США викладач університету обіцяв безперешкодне складання іспиту і захист диплома. Під час обшуку правоохоронці також вилучили у викладача 21 тис. грн та перелік студентів, які, ймовірно, давали йому хабарі. ZAXID.NET інформував, що йдеться про одного з доцентів кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту.

Викладачу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а також Галицьким районним судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслету.