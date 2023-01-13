Грабіжнику загрожує до 10 років тюрми

24-річний мешканець Івано-Франківщини побив та пограбував киянина біля львівського вокзалу. Поліція затримала нападника завдяки записам із камер відеоспостереження, повідомили у прес-службі у п'ятницю, 13 січня.



Інцидент трапився у середу, 11 січня, близько 16:00 біля приміського залізничного вокзалу на вулиці Городоцькій у Львові. За даними поліції, невідомий напав на перехожого, 66-річного жителя Києва. Зловмисник повалив чоловіка на землю, кілька разів вдарив в обличчя, забрав гроші з телефоном та втік.

Завдяки записам з камер відеоспостереження особу злочинця вдалося встановити. Поліція вже затримала грабіжника, ним виявився 24-річний мешканець Івано-Франківської області.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Додамо, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.