Водохреще, або Хрещення Господнє, належить до найважливіших дванадесятих свят у православній традиції. Його дата є сталою та не змінюється залежно від року. У 2026 році українці відзначатимуть це свято за новоюліанським календарем. Саме тому Водохреще припадає на 6 січня. Детальніше про цей день пише ТСН.

Суть і значення свята

Хрещення Господнє символізує подію хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. У цей момент, за християнським віровченням, світові явилася Пресвята Трійця: голос Бога-Отця з небес, Син Божий у водах і Святий Дух у вигляді голуба. Свято завершує різдвяний цикл і уособлює духовне очищення, оновлення та початок нового етапу життя. Вода цього дня набуває особливого сакрального значення як символ благодаті та очищення.

Традиції та обряди на Водохреще

Українська традиція святкування Водохреща поєднує церковні обряди та народні звичаї. Центральним є освячення води у храмах, а також біля річок, озер і криниць. Освячену воду зберігають удома протягом року та використовують у важливі моменти життя. Поширеним є купання в ополонці, яке символізує духовне очищення та внутрішнє оновлення. Напередодні свята родини збираються на водохресну пісну вечерю, а домівки очищають і готують до нового духовного циклу.

Святкові страви на Водохреще

Попри завершення різдвяних свят, день Водохреща зберігає стриманий характер. На столі переважають пісні страви з глибоким символічним змістом. Готують голодну кутю без жирів, узвар із сухофруктів, пісний борщ, рибні страви, вареники та голубці з пісними начинками. Окреме місце займає обрядове печиво у формі хрестів, яке вважають символом захисту та добробуту.

Духовний зміст Водохреща

Водохреще – це не лише пам’ять про біблійну подію, а й час внутрішнього переосмислення. Через освячення води, молитву та дотримання традицій віряни відчувають зв’язок із духовною спадщиною та історією свого народу. Це свято нагадує про єдність віри, культури й родинних цінностей, які з покоління в покоління формують українську ідентичність.