Йому загрожує до восьми років позбавлення волі

На Буковині працівники СБУ викрили чоловіка, який привселюдно виправдовував збройну агресію Росії і війну в Україні. Розслідування щодо нього вже завершили і передали до суду. У коментарі ZAXID.NET в СБУ Буковини зазначили, що раніше про розслідування щодо прихильника російської пропаганди не повідомляли.

Правоохоронці встановили, що житель Чернівецького району публічно виправдовував збройну агресію проти України і схвалював злочинні дії кремлівського керівництва. За даними слідства, зловмисник через власний акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» поширював антиукраїнські пропагандистські матеріали, повідомили в управлінні СБУ Буковини в середу, 1 жовтня.

Зокрема, він розповсюджував заклики підтримувати і молитися за окупантів, називав їх «братами» та розміщував фейки про те, що Україна нібито знищувала Донбас за російську мову. Окрім того, буковинець відкрито захоплювався політикою Путіна.

Минулого тижня на підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили буковинцю про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.