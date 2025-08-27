Суд у Мукачеві, який виніс вирок Євгенові Королю

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним пенсіонера Євгена Короля у закликах змінити державний кордон України та призначив йому рік іспитового терміну. Також у засудженого конфіскували телефон. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що Євген Король з початку 2025 року публікував у фейсбук заклики приєднати Закарпаття до Угорщини. Дописи він писав угорською мовою.

Згідно з вироком, Євген Король є уродженцем села Ракошино на Мукачівщині. На своїй сторінці у фейсбуці він поширив карту Закарпатської області, пофарбованої в угорський триколор. Засуджений також опублікував пост угорською мовою під назвою «Думка одного австрійського журналіста». У дописі йдеться, що Україну та Росію нібито пов'язує тисячолітня історія. Публікація пронизана типовими наративами російської пропаганди про НАТО, Майдан, «Азов», «утиски» російської мови.

В іншій публікації Євгена Короля йшлось, що Угорщина «чекає вдома» на Закарпаття. Засуджений також поширював карту України, де території поділені між Росією, Білоруссю, Молдовою, Польщею та Угорщиною.

Під час судових засідань Євген Король розкаявся і 18 серпня уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Засуджений розповів, що є пенсіонером і матеріально утримує неповнолітнього сина.

Суддя Сергій Камінський визнав Євгена Короля винним у закликах змінити державний кордон (ч. 1 ст. 110 ККУ), призначивши рік іспитового терміну. Суд також конфіскував в Короля iPhone 8 та зобов'язав його сплатити 21,2 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.