Білоруські військові збили 24 січня не український розвідувальний безпілотник, а російський «Орлан». Раніше Білорусь звинуватила Україну у запуску на її територію безпілотного літального апарату та навіть викликала українського посла для вручення протесту з цього приводу.

Про те, що над Білоруссю збили саме російський БПЛА, повідомили розслідувачі The Insider із посиланням на фото безпілотника, яке показав білоруський державний канал «Беларусь 1».

Білоруські військові запевняють, що збили Spectator M1 українського виробництва. Однак журналісти вказують, що формою головної частини продемонстрований білоруським каналом дрон схожий саме на «Орлана». Крім того, крила у Spectator M1 мають вінглети, чого немає у російського безпілотника.

Фото збитого безпілотника, оприлюднене державним каналом «Беларусь 1»

The Insider також процитували українського посла Ігоря Кізіму, який, заперечуючи запуск безпілотника українськими військовими, зазначив, що ймовірно йдеться саме про «Орлан», який мають на озброєнні Росія та Білорусь.

При цьому журналісти уточнили, що «Орлани» також поставляються до Казахстану, Киргизії, М’янми та Узбекистану, але зазначили, що «за нинішнього стану російсько-українських відносин справді було б украй дивно, якби Україна купувала розвідувальні дрони в Росії».

Нагадаємо, що Білорусь звинуватила Україну у тому, що вона начебто запустила 24 січня на її територію безпілотник для розвідки над військовим полігоном «Брестський», та навіть викликала українського посла для вручення протесту.

На це повідомлення одразу відреагувало МЗС України. Речник відомства Олег Ніколенко назвав звинувачення провокацією та закликав Білорусь не підігрувати дестабілізаційним діям Росії.