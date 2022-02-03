Білорусь звинуватила Україну у запуску на її територію безпілотного літального апарату та навіть викликала посла України для вручення протесту з цього приводу. МЗС України спростувало інформацію білоруської влади та назвало такі заяви провокацією.

Посла України у Білорусі Ігоря Казиму викликали для вручення протесту 3 лютого. МЗС Білорусі заявило, що 24 січня білоруські військові помітили та змусили приземлитися безпілотник після того, як той начебто перетнув кордон. Відомство стверджує, що після «аналізу бортової апартури» встановили, що БПЛА нібито запустили з України для проведення розвідки над військовим полігоном «Брестський».

«До української сторони доведено, що цими недружніми кроками вона навмисне провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу», – зазначено у повідомленні.

На це повідомлення одразу відреагувало МЗС України. Речник відомства Олег Ніколенко назвав звинувачення провокацією та закликав Білорусь не підігрувати дестабілізаційним діям Росії.

«Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону», – зазначив Ніколенко.

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону. pic.twitter.com/lLHQc2eGFM — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 3, 2022

Нагадаємо, що ще у грудні 2021 року влада Білорусі звинуватила Україну в порушенні державного кордону. Тоді начебто український військовий гелікоптер Мі-8 «перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі». Українські прикордонники це звинувачення відкинули. Мовляв, тоді тривала спеціальна прикордонна операція «Полісся», в рамках якої дійсно дійсно застосовується авіація та безпілотники, але перетину кордону з Білоруссю не було.