Президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО 30 грудня доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Такий крок продиктований бажанням встановлення додаткового контролю щодо активів та діяльності українських олігархів з боку партнерів України за кордоном.

За словами Малюськи, статус олігарха «автоматом» призведе до проблем для ведення бізнесу за кордоном. Однак міністр наголосив на тому, що Україна хоче, аби це було закріплено на рівні документів.

«Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не вигадали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували», – зазначив він.

Як інформував ZAXID.NET, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проект №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів – це прерогатива РНБО, яку очолює глава держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.