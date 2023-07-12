Президент Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден зустрілися у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським колегою Джозефом Байденом у межах саміту НАТО у Вільнюсі. Спілкування між президентами відбувалося в присутності журналістів та членів української делегації та супроводжувалося відеотрансляцією.

Американський президент висловив сподівання, що Зеленський відчув, наскільки великою є підтримкою з боку союзників по НАТО.

«Весь світ бачить ту хоробрість, яку виявляє Україна... Це від душі, це мене надихає», – сказав він.

Байден сказав, що розуміє занепокоєння України щодо постачань зброї, але запевнив, що США роблять все, аби допомогти швидко у боротьбі. За його словами, міністр оборони США постійно звʼязується із колегами з інших країн, щоб консолідувати підтримку.

Президент США заявив Зеленському, що з нетерпінням чекає, коли вони разом святкуватимуть вступ України до НАТО.

«Погані новини для вас — ми нікуди не дінемося, ви з нами застрягли», — сказав наприкінці публічної частини зустрічі Байден, на що Зеленський розсміявся.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував за всю допомогу і окремо – за рішення надати касетні боєприпаси. Після цього на полях саміту НАТО в литовському Вільнюсі розпочалася закрита частина зустрічі президентів України та США.

«Розпочалася зустріч із паном президентом США Байденом. У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно», – написав Зеленський у Twitter.

Почалася зустріч із паном Президентом США Байденом @POTUS . У полі зору – безпека та все, що її посилює. Буде змістовно. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Трохи згодом Володимир Зеленський назвав «сильною і хорошою» зустріч із президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Український президент зауважив, що зустріч тривала щонайменше удвічі довше, ніж було передбачено протоколом.

«Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою», – заявив глава української держави.

Як інформував ZAXID.NET, 11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.