У понеділок, 10 липня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає про головні новини минулих вихідних: приїзд Володимира Зеленського та звільнених захисників Маріуполя до Львова та спільне з Польщею вшанування жертв Волинської трагедії.

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У суботу президент України Володимир Зеленський побував у Львові. Це був п’ятисотий день великої війни. Попередні декілька днів Зеленський провів у шаленому темпі, відвідавши Болгарію, Чехію, Словаччину, Туреччину і навіть острів Зміїний.

Повернення Зеленського з Туреччини з головою перекрило усі попередні заяви та інформаційні приводи, адже разом з президентом до Львова прибули герої оборони Маріуполя: командир полку «Азов» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, а також в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер «Азову» Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега. Вже у Львові герої зустрілися зі своїми рідними. Повернення захисників Маріуполя – подія історична, епохальна. Важко переоцінити її символізм для суспільства і мотиваційне значення для українського війська, яке продовжує звільнення нашої країни від окупанта. Денис Прокопенко і Святослав Паламар уже запевнили, що повернуться на передову збройної боротьби.

Саме такий емоційний імпульс потрібен був багатьом із нас після півтисячі днів виснажливої війни. І зокрема для Львова після ракетного удару, що забрав життя десятьох людей, прибуття Президента разом із героями «Азовсталі» стало важливим моментом загального піднесення. І ще один вимір цієї події полягає у зміні позиції Туреччини щодо Росії і в посиленні підтримки України. «Ятаган в спину від Ердогана», – саме так описує російська пропаганда рішення турецького лідера відпустити «азовців» додому. А на додачу маємо ще й початок будівництва заводу з виробництва «байрактарів».

У Львові Президента Зеленського дуже чекали. Його зустріли оваціями на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченкові, де ввечері прозвучала спільна молитва за українське військо і нашу перемогу. На площу зійшлися тисячі людей. І це, повторюся, після нещодавнього ракетного удару по місту. Потрібна була певна сміливість, щоби наважитись на таке зібрання. Разом з Президентом були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр Денис Шмигаль, мер Львова Андрій Садовий, очільник ОВА Максим Козицький, Митрополит Епіфаній та представники духовенства різних конфесій

Вже у неділю невтомний Зеленський перебував у Луцьку, де зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Цей візит також заздалегідь не анонсували. У Луцькому Кафедральному костелі святих апостолів Петра й Павла лідери України і Польщі вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії. Цьогоріч минає вісімдесят років від тих страшних подій.

Конфліктність пам’яті про етнічне протистояння на Волині і зрештою на всіх західноукраїнських землях тривалий час заважала розвитку дружнього діалогу між українцями і поляками. Перші кроки до примирення зробили ще Президенти Ющенко і Кваснєвський, коли у 2005 році у Львові відновили військові поховання «Орлят» та Української Галицької Армії. Тепер ми бачимо, що історичний момент протистояння спільній загрозі з боку Росії, яку в Польщі добре усвідомлюють, і особисті стосунки Президентів Зеленського і Дуди наближають нас до порозуміння і примирення навколо найсумніших і трагічних сторінок співжиття поляків та українців. «Пробачаємо і просимо пробачення» – надзвичайно важливі і необхідні слова у цьому випадку. Треба знайти в собі сили їх вимовити.