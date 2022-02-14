Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський зустрілися у Києві

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом безпекові процеси та процес мирних переговорів щодо врегулювання військової напруженості на Донбасі. Про це Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту Шольца до України, пише «Укріфнорм».

«Питання безпекових викликів і мирного процесу було головною темою наших перемовин. Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава. Ми говорили про ключові підходи до цього дуже важливого процесу, про необхідність закладення в цю архітектуру конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україна», – заявив президент України.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна та Німеччина поділяє спільне бачення, що ескалація на українсько-російському кордоні становить «безпрецедентний виклик» для Європи та світу.

«Тому позиція наших партнерів, а також конкретні дії з підтримки України, зміцнення стійкості та обороноздатності нашої держави є виграшною для усього регіону, для Євросоюзу в цілому», – заявив він.

Президент наголосив, що Україна є форпостом демократії в регіоні і безпека в Європі без неї неможлива. Тому державі необхідна безпекова, економічна та енергетична безпека. Зеленський також знову висловив сподівання на скорий саміт «нормандської четвірки» на рівні очільників країн.

До слова, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із першим робочим візитом в Україну 14 лютого. Завтра він відправиться до Москви, де проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Зауважимо, що Німеччина є учасницею «нормандських перемовин» разом із Францією, Україною та РФ.