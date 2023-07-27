Зеленський відвідав одеський храм, який зруйнувала російська ракета

Під час робочої поїздки в Одеську область президент Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, До яких призвів нещодавній масований обстріл росіянами цивільної інфраструктури та історичного центру Одеси. Про це в четвер, 27 липня, повідомив Офіс президента.

На місці Зеленському розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан. Зокрема, повідомили, що нині фахівці мають визначити можливості відновлення споруди. Готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери, зазначили в Офісі президента. Зауважимо, що раніше про таку можливість заявляла влада Італії.

Підпорядкований Українській православній церкві Московського патріархату Спасо-Преображенський кафедральний собор – найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році та освячений у 1808-му. У 1936 році його повністю зруйнували більшовики. Собор відбудували у 1999–2011 роках на місці зруйнованого попередника.

Вночі 23 липня 2023 року через ракетну атаку Росії собор зазнав значних руйнувань. Повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.