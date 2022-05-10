Словаччина може надати Україні винищувачі МіГ-29

Президент України Володимир Зеленський 10 травня звернувся до народу і політичної еліти Словаччини. Він подякував за підтримку України і попросив допомоги з авіацією, яка конче необхідна для захисту і протистояння російській армії.

Зеленський наголосив, що якщо російських військових не зупинити зараз, в Україні, вони повторять свої звірства і далі. Адже фактично Росія розв’язала війну проти всієї обʼєднаної Європи.

«Ми в епіцентрі протистояння двох ідей. Європейської демократичної ідеї, що життя і свобода кожної людини мають значення, та жорстокої тиранічної ідеї, що має значення лише та людина, яка може підкоряти інших людей», – цитує заяву президента LB.

Президент України зазначив, що для зупинення Росії важливі три аспекти: зброя, санкції проти Росії і об’єднання Європейського Союзу. Зеленський підкреслив, що українську землю зараз є кому захищати, але в небі ми потребуємо більшої підтримки.

«Перший і головний інструмент, щоб перемогти в цьому протистоянні – зброя. Українці завжди памʼятатимуть, як Словаччина у вирішальний час надала те, що дійсно нам допомогло. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю, зокрема в питанні про авіацію, про літаки і гвинтокрили», – додав президент.

Нагадаємо, на початку квітня Словаччина заявляла, що розгляне можливість надання Україні літаки для захисту – радянські винищувачі МіГ-29. Польща висловила готовність охороняти словацький повітряний простір. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Словаччина допомогла Україні з ППО, надавши свої С-300.