Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які володіють можливостями протичовнових операцій

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 8 березня, повідомив, що другий корабель класу Ada, який будують для ВМС ЗС України у Туреччині, матиме назву «Гетьман Іван Виговський». Про це він повідомив під час відвідин суднобудівного заводу у Стамбулі в рамках відвідин Туреччини.

Крім того, відповідний указ голови держави опублікований на сайті президента України.

«Присвоїти корвету класу Ada Військово-морських сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет – корвет «Гетьман Іван Виговський», – йдеться у документі.

Повідомляється, що корвет так названо з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського.

Урочисте закладання другого корвету відбулось в серпні минулого року на суднобудівному підприємстві в Стамбулі. За турецькими традиціями урочиста закладка проводилась лише після побудови частини секцій та корпусу, інформує портал «Мілітарний».

За словами представників ВМС України, усі роботи із будівництва судна здійснюються за укладеним в угоді графіком. Через початок російського вторгнення у лютому 2022 року весь корабель буде побудовано в Туреччині.

Ada – тип ракетних корветів, розроблених для ВМС Туреччини. Судна такого класу призначені як для патрулювання у відкритому морі, так і для протичовнових операцій. Водночас у їхній конструкції передбачено принципи стелс-технологій. Проект із будівництва двох суден такого типу для України розпочався 2021 року.

Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які володіють можливостями протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі, з широким використанням у своїй конструкції принципів стелс-технологій.

Зазначимо, що це вже другий корвет, який Анкара будує для України. У жовтні 2022 року на воду спустили перший – Гетьман Іван Мазепа. Це ім'я корвета присвоїв президент Володимир Зеленський, він став першим кораблем такого класу для ВМС. За домовленостями, корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ 2024-го. Його основні характеристики:

водотоннажність – 2400 тонн,

довжина – 99,5 метра,

ширина – 14,4 метра,

осадка – 3,6 метра,

силова установка – 1 ГТД GE 2500, 30800 к.с. + 2 дизелі MTU 16V595TE90, 11 580 к.с.

швидкість – до 29 вузлів,

дальність плавання – 3500 миль при 15 вузлах,

екіпаж – 93.

Як очікується, артилерійське озброєння кораблів складатимуть 76-мм гармати OTO Melara Super Rapid та 35-мм Millennium.

Кораблі є носіями восьми пускових установок протикорабельних крилатих ракет. Як озброєння для них українська сторона розглядала українські ракети Нептун, американські Harpoon, норвезькі NSM та турецькі Atmaca. Водночас для протичовнового озброєння заплановано використання торпед Murene 90 Impact.