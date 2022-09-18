У Туреччині показали корпус майбутнього флагмана ВМС України
У мережі з'явилися фото корвета «Гетьман Іван Мазепа»
У Стамбулі на верфі RMK Marine фактично завершили формування корпусу корвета класу ADA «Гетьман Іван Мазепа», який має стати флагманом Військово-морських сил ЗСУ. Фотографії корпусу опублікував турецький портал TurDef.
На фото видно, що майбутній корвет наразі перебуває в сухому доці. На його борт уже нанесли назву «Гетьман Іван Мазепа» і номер F 211.
На борт корвета, який будують для України, вже нанесли номер F 211 та назву – «Гетьман Іван Мазепа». Ім'я майбутньому флагману ВМС України 18 серпня надав президент Володимир Зеленський.
Контракт на будівництво двох корветів типу ADA Міноборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перше судно заклали у Туреччині у вересні 2021 року.
Наприкінці грудня того ж року на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корабля. Раніше планували, що корвет із частковим оснащенням відбуксують в Україну на добудову до кінця 2022 року.
Очікується, що корвет отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact.
Як пише портал «Мілітарний», ADA – проект корвета за програмою MILGEM, створений для ВМС Туреччини. Його основні характеристики:
- водотоннажність – 2400 тонн,
- довжина – 99,5 метра,
- ширина – 14,4 метра,
- осадка – 3,6 метра,
- силова установка – 1 ГТД GE 2500, 30800 к.с. + 2 дизелі MTU 16V595TE90, 11 580 к.с.
- швидкість – до 29 вузлів,
- дальність плавання – 3500 миль при 15 вузлах,
- екіпаж – 93.
Зазначимо, що на початку березня флагман ВМС України – фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті на судноремонтному заводі «Нібулон» у Миколаєві, затопили, щоб він не дістався ворогу.