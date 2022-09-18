У Туреччині майже завершили формування корпуса корвета «Гетьман Іван Мазепа»

У Стамбулі на верфі RMK Marine фактично завершили формування корпусу корвета класу ADA «Гетьман Іван Мазепа», який має стати флагманом Військово-морських сил ЗСУ. Фотографії корпусу опублікував турецький портал TurDef.

На фото видно, що майбутній корвет наразі перебуває в сухому доці. На його борт уже нанесли назву «Гетьман Іван Мазепа» і номер F 211.

На борт корвета, який будують для України, вже нанесли номер F 211 та назву – «Гетьман Іван Мазепа». Ім'я майбутньому флагману ВМС України 18 серпня надав президент Володимир Зеленський.

Контракт на будівництво двох корветів типу ADA Міноборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перше судно заклали у Туреччині у вересні 2021 року.

Наприкінці грудня того ж року на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корабля. Раніше планували, що корвет із частковим оснащенням відбуксують в Україну на добудову до кінця 2022 року.

Очікується, що корвет отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact.

Як пише портал «Мілітарний», ADA – проект корвета за програмою MILGEM, створений для ВМС Туреччини. Його основні характеристики:

водотоннажність – 2400 тонн,

довжина – 99,5 метра,

ширина – 14,4 метра,

осадка – 3,6 метра,

силова установка – 1 ГТД GE 2500, 30800 к.с. + 2 дизелі MTU 16V595TE90, 11 580 к.с.

швидкість – до 29 вузлів,

дальність плавання – 3500 миль при 15 вузлах,

екіпаж – 93.

Зазначимо, що на початку березня флагман ВМС України – фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті на судноремонтному заводі «Нібулон» у Миколаєві, затопили, щоб він не дістався ворогу.