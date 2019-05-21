Зеленський прийняв повноваження Верховного головнокомандувача ЗСУ

Володимир Зеленський 20 травня офіційно вступив на посаду президента

Президент України Володимир Зеленський прийняв повноваження Верховного головнокомандувача Збройних Сил України. Відповідний указ №300 від 20 травня опубліковано на сайті президента пізно ввечері, 20 травня.

«У зв'язку з вступом 20 травня 2019 року на пост Президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України», - йдеться в документі.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський склав присягу у Верховній Раді і офіційно вступив на посаду президента. Виступаючи в парламенті, він заявив про розпуск Ради і запропонував піти у відставку Кабінету міністрів.

Після церемонії інавгурації 20 травня президенту Володимиру Зеленському присягнули на вірність глава Міноборони Степан Полторак, глава МВС Арсен Аваков, голова Генштабу Віктор Муженко.

Також президенту присягнули командувач Сухопутних військ Попко, командувач Повітряних сил Дроздов, командувач Військово-морських сил, десантно-штурмових військ Забродський, Сил спеціальних операцій Луньов, голова СБУ Василь Грицак, голова Прикордонної служби Цигикал та Нацполіціїї Князєв, голова ГСЧС Чечоткін, командувач Нацгвардії Балан.