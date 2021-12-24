З листопада 2019 року по грудень 2021 року Олег Синєгубов очолював Полтавщину

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави зазначив, що, працюючи головою Полтавської ОДА, Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні.

Синєгубов до призначення два роки очолював Полтавську ОДА. В Офісі президента заявили, що він зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації і досягти хороших результатів у регіоні.

Зеленський сподівається, що він покаже «не менш помітні зміни». Синєгубов заявив, що розуміє свою відповідальність і докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

«Я ознайомлений із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області», – наголосив він.

Іншим указом №675/2021 президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов'язків голови Харківської облдержадміністрації. Скакун виконував обов’язки голови Харківської обласної державної адміністрації з 11 серпня. Перед цим Зеленський звільнив з поста голови Харківської ОДА Айну Тимчук згідно з поданою нею заявою.

Також Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації. Відповідний документ №674/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю ввечері.

«Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича», – йдеться у документі.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов народився 10 серпня 1983 року в Харкові. У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ. Має науковий ступінь доктора юридичних наук, наукове звання – доцент.

Із серпня 2000 року по липень 2008 року Синєгубов працював в органах внутрішніх справ. Із 2008 по 2019 рік – працював на різних посадах у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

У 2012–2014 роках Синєгубов у 7-му скликанні парламенту був помічником на громадських засадах народної депутатки від Партії регіонів Ірини Бережної.

У червні 2019 року він був довіреною особою Олексія Красова, який від партії «Слуга народу» обрався до парламенту в Харківській області 180-му мажоритарному округу.

28 жовтня 2019 року на виїзному засіданні в Маріуполі Кабінет міністрів України погодив призначення, а 11 листопада президент Володимир Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА. З листопада 2019 року по грудень 2021 року він очолював Полтавщину.