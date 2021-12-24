Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави зазначив, що, працюючи головою Полтавської ОДА, Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні.
Синєгубов до призначення два роки очолював Полтавську ОДА. В Офісі президента заявили, що він зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації і досягти хороших результатів у регіоні.
Зеленський сподівається, що він покаже «не менш помітні зміни». Синєгубов заявив, що розуміє свою відповідальність і докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.
«Я ознайомлений із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області», – наголосив він.
Іншим указом №675/2021 президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов'язків голови Харківської облдержадміністрації. Скакун виконував обов’язки голови Харківської обласної державної адміністрації з 11 серпня. Перед цим Зеленський звільнив з поста голови Харківської ОДА Айну Тимчук згідно з поданою нею заявою.
Також Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації. Відповідний документ №674/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю ввечері.
«Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича», – йдеться у документі.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов народився 10 серпня 1983 року в Харкові. У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ. Має науковий ступінь доктора юридичних наук, наукове звання – доцент.
Із серпня 2000 року по липень 2008 року Синєгубов працював в органах внутрішніх справ. Із 2008 по 2019 рік – працював на різних посадах у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
У 2012–2014 роках Синєгубов у 7-му скликанні парламенту був помічником на громадських засадах народної депутатки від Партії регіонів Ірини Бережної.
У червні 2019 року він був довіреною особою Олексія Красова, який від партії «Слуга народу» обрався до парламенту в Харківській області 180-му мажоритарному округу.
28 жовтня 2019 року на виїзному засіданні в Маріуполі Кабінет міністрів України погодив призначення, а 11 листопада президент Володимир Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА. З листопада 2019 року по грудень 2021 року він очолював Полтавщину.
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