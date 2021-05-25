Законопроекти передбачають врегулювання питання територіальної оборони та збільшення чисельності української армії

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради два невідкладні законопроекти – про збільшення чисельності української армії та про основи національного спротиву. Законопроекти внесли до парламенту у вівторок, 25 травня.

Законопроект №5557 під назвою «Про основи національного спротиву» передбачає, як вказано в пояснювальні записці, врегулювання питання розвитку територіальної оброни, організації руху опору та відповідну підготовку українців.

Іншим законопроектом №5558 Зеленський пропонує збільшити чисельність української армії до 11 тис. військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил – територіальної оборони. В разі схвалення законопроекту чисельність ЗСУ становитиме 261 тис. осіб.

Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Зазначимо, що в травні 2021 заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, генерал-полковник Михайло Коваль розповів про нову структуру територіальної оборони. З його слів, територіальної оборони створюватиметься з бригад територіальної оборони, які формуватимуться в областях, а також з добровольчих бригад, які працюватимуть у територіальних громадах.