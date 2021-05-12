Після ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про територіальну оборону», структура територіальної оборони створюватиметься з бригад територіальної оборони, які формуватимуться в областях, а також з добровольчих бригад, які працюватимуть у територіальних громадах, заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, генерал-полковник Михайло Коваль.

Виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни» в середу, 12 травня, Коваль пояснив, що добровольчі бригади входитимуть до системи єдиного військового управління та підготовки.

«Вони проходитимуть збори й отримуватимуть завдання у своїй територіальній громаді з охорони тих об'єктів територіальної оборони, де, відповідно, розташовані ці громади», – сказав Коваль, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

«Усі добровольці будуть повністю захищені законом про територіальну оборону. [Для них] там також є поняття “саботаж” або “використання спеціальної зброї” - обріза або помпової. Тобто після отримання команди добровольці зможуть використовувати таку зброю», – додав він.

Коваль також зазначив, що завданнями добровольчих бригад стане охорона об'єктів на територіях своїх громад і забезпечення переміщення територією відповідної громади військових підрозділів та інших складових сектору безпеки та оборони.

Крім того, добровольчі бригади будуть відмобілізовані у війська територіальної оборони, які налічуватимуть 10 тис. осіб, що необхідно для мобілізації та приведення в бойову готовність структури територіальної оборони.

За словами першого заступника секретаря РНБО, законопроект про територіальну оборону буде винесено на розгляд Комітету з національної безпеки і територіальної оборони у найкоротші терміни, а згодом і до парламенту.

Як розповів командувач територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Анатолій Баргилевич, додаткові бригади територіальної оборони формуватимуть у населених пунктах, які є ключовими в питаннях національної безпеки держави.

«Згідно з наявним адміністративним поділом, у нас є 24 бригади плюс Київ, тобто це 25 бригад територіальної оборони. Розглядається питання, щоб у тих населених пунктах, які є ключовими в питаннях національної безпеки, формувати і розгортати ще бригади територіальної оборони. Їх кількість буде визначено окремим документом та обговорено в дискусіях», – сказав він на форумі «Україна 30. Безпека країни».

Додамо, що зміни до концепції територіальної оборони обговорювалися ще з 2020 року.