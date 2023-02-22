Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від мита та податку на додану вартість (ПДВ) тепловізорів, рацій, коптерів та приладів нічного бачення. Відповідну інформацію зазначено у картках законопроектів на сайті Верховної Ради.

Один з ухвалених законів вносить зміни до Податкового кодексу, а інший – до Митного. Верховна Рада ухвалила ці закони 6 лютого для сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів.

Зазначимо, що нові закони також дозволяють отримувати такі товари в експрес-відправленнях.

Крім того, нагадаємо, що 14 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким для ввезення в Україну дронів більше не потрібно жодних документів від служби експертного контролю чи інших органів.

Дрони відіграють одну з ключових ролей у війні, адже дозволяють, серед іншого, корегувати артилерію чи проводити розвідку.