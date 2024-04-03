Президент України Володимир Зеленський переконаний, що критикам українських ударів по російській стратегічній інфраструктурі зокрема, нафтопереробних заводах, слід відвідати українські міста, які зазнають постійних російських атак. Лише після цього вони зможуть «щось засуджувати», заявив голова держави на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом у середу, 3 квітня, інформує «Українська правда».

Президент України подякував різним міжнародним організаціям, «які постійно щось засуджують», оскільки вони фокусуються на ударах по Україні. Водночас він згадав, що деякі міжнародні організації намагаються порушувати питання ударів по нафтопереробним заводам на території Росії, а також на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні об’єкти.

«Тут дуже просто можна цим організаціям можна відповісти. Мені здається, для того, щоб кінець кінцем зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє», – переконаний президент.

За його словами, усі наявні засудження, що лунали навколо незаконної окупації української території, ударів по енергетичній інфраструктурі України та блекаутів, які пережили українців впродовж двох останніх років, поряд зі знищенням інфраструктури, гідроелектростанцій не призвели до зменшення атак з боку росіян.

«Це свідчить про те, що ці люди розуміють тільки те, коли є потужна відповідь, тому я вважаю, що наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік засудив атаку на завод з виробництва ударних дронів Shahed у Татарстані. Представник ООН закликав припинити «атакувати цивільну інфраструктуру».