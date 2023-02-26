Президент Володимир Зеленський ввів у дію три рішення ради національної безпеки і оборони (РНБО), що стосуються санкцій проти росіян у трьох галузях. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 26 лютого. На сайті Офісу президента відповідні укази ще не опубліковані.

За його словами, санкції стосуються росіян, причетних до викрадення українських дітей, представників російського спорту і тих, хто підтримує тримати структури найманців у Росії для війни проти України.

«Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей», – сказав президент.

Укази про застосування санкцій на сайті Офісу президента ще не опубліковані.