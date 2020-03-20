Зеленський закликав збільшити кількість наземного транспорту у великих містах

Головам ОДА та мерам великих міст доручили максимально збільшити кількість маршруток, автобусів і тролейбусів у своїх регіонах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Це допоможе дотримуватися обмеження 10 – 20 пасажирів. Я закликаю кожного голову ОДА, кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність, активно та ефективно вирішувати транспортні проблеми в своєму регіоні. Це дуже важливо для здоров'я всіх українців», – наголосив президент.

Зазначимо, що разом з тим у деяких українських містах повністю припинили рух громадського транспорту. Зокрема, Луцька міська рада повністю заборонила його курсування з 19 березня і до кінця карантину. Це ж стосується населених пунктів Прилуцького старостинського округу.

Аналогічне рішення прийняли і в Нововолинську, де рух громадського транспорту заборонили з 20 березня.

Рішення припинити всі пасажирські перевезення прийняли в Чернівцях, Івано-Франківську та Ужгороді. Роботу громадського транспорту призупинили до поліпшення епідемічної ситуації.

Нагадаємо, що під час карантину у громадському транспорті може одночасно перебувати не більше 10 пасажирів у маршрутках, і не більше 20 в автобусах та трамваях. За дотриманням цього правила стежить поліція.