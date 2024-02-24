Президент України Володимир Зеленський відповів, де Україна використовуватиме зброю, надану партнерами

Збройні сили ніколи не застосовуватимуть зброю держав-партнерів на територіях інших держав, а виключно лише на тимчасово окупованих землях України. Про це у суботу, 24 лютого, заявив під час прес-конференції в Києві президент Володимир Зеленський, пише «Укрінформ».

За словами українського президента, нещодавнє збиття російського літака-розвідника А-50 над Азовським морем, а також інших літаків держави-агресорки, є результатом союзу України і партнерів. Зеленський визнав, що «без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу».

Голова держави подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам – за підтримку України в боротьбі з агресією Росії.

«Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території», – наголосив Володимир Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна після отримання винищувачів F-16 від союзників зможе завдавати ударів по військових цілях в Росії. І хоча таку можливість їй дає міжнародне право, однак це питання вирішуватимуть країни, що постачають авіацію.