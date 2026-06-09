Президент назвав «справедливим» такий варіант використання грошей російського мільярдера

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером можливість використання коштів, отриманих з продажу лондонського футбольного клубу «Челсі» російським олігархом Романом Абрамовічем, на потреби української протиповітряної оборони. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю газеті Guardian, оприлюдненому 8 червня.

Ідеться про 2,3 млрд фунтів стерлінгів чистого прибутку від продажу лондонського клубу, які навесні 2022 року британська влада поклала на заморожений банківський рахунок. Ці кошти планували спрямувати до благодійного фонду для допомоги жертвам російсько-української війни. Водночас уряд Великої Британії та юридична компанія Абрамовіча досі так і не змогли узгодити умови їх використання.

За словами Зеленського, передача цих коштів Україні дала б змогу закупити системи протиракетної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

«Прем’єр-міністр сказав мені, що робить все можливе, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це питання, і, звичайно, це складний момент. Нам потрібна більша безпека, і ми намагаємося через програму Purl придбати протиракетні ракети у Сполучених Штатів», – сказав він.

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Президент наголосив, що вважає такий варіант використання грошей російського мільярдера «справедливим», оскільки саме Росія розпочала цю війну.

Також Зеленський попросив Стармера та інших союзників України про додаткову допомогу в «закритті неба» від російських атак, а також фінансування для переведення українських солдатів на професійні контракти.

Окрім того, глава держави висловив сподівання, що Велика Британія й надалі дотримуватиметься спільної з європейськими союзниками санкційної політики щодо Росії. Це питання набуло актуальності після того, як Лондон дозволив тимчасовий імпорт російської нафти та авіаційного палива через треті країни.

Нагадаємо, Роман Абрамовіч придбав лондонський футбольний клуб «Челсі» у 2003 році за 140 млн фунтів. За нього команда виграла 21 трофей. У травні 2022 року росіянин офіційно продав ФК консорціуму Тодда Белі після того, як потрапив під санкції Великої Британії та ЄС через зв’язки з російським президентом Владіміром Путіним.

Британський уряд зобов’язав Абрамовіча спрямувати частину коштів від угоди на суму 4,25 млрд фунтів стерлінгів на допомогу постраждалим від війни в Україні. Водночас процес переказу коштів затягнувся через суперечки щодо умов їх використання: Абрамовіч наполягав, щоб допомогу отримували не лише українці, а й громадяни Росії.