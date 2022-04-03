Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти російських санкцій «загубив свою чесність десь у контактах з Москвою». Про це йдеться у відеозверненні президента. «Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не повністю розуміє, що відбувається і що переживається не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші», – заявив Зеленський.

За його словами, «політики йдуть. А правда залишається».

«Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою», – припустив президент України.

За словами Зеленського, для українців головне «думка народу» і український народ підтримує угорський народ так само, як і угорський народ підтримує український народ.

Президент додав, що українці і угорці будуть жити в добросусідстві, а наші меншини мають бути місточками, які нас іще більше об'єднують.

До слова, парламентські вибори в Угорщині пройдуть 3 квітня. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який балотуватиметься на них, заявив, що не підтримає санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв.

Орбан заявляв, що для його країни вкрай важливо залишитись поза війною Росії в Україні: «Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні війська, ні зброю. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї в Україну».

Також Угорщина відмовляється надати Україні зброю для боротьби з агресором, зокрема не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Водночас Будапешт виступає проти швидкого надання Україні членства в ЄС.