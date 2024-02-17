Зеленський прокоментував ухвалення законопроекту США про допомогу на брифінгу з американською віце-президенткою

Україна не розглядає альтернатив законопроекту про допомогу від США, який досі не ухвалив американський Конгрес. Україна розраховує на США як на стратегічного партнера, заявив у суботу, 17 лютого, президент Володимир Зеленський.

Під час спільного брифінгу з американською віце-президенткою Камалою Гарріс Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на якнайскорше ухвалення законопроекту про виділення додаткової допомоги для України від Конгресу США. Президент України додав, що Сполучені Штати не були б стратегічним партнером, якби Україна шукала альтернативу їхній допомозі.

«Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що розраховуємо на Сполучені Штати як на нашого стратегічного партнера, і очікуємо, що він залишиться стратегічним партнером. Якщо ми говоримо про альтернативу, це значить, що це не наш стратегічний партнер», – повідомив Володимир Зеленський.

Коментуючи перебіг голосування за законопроект, Зеленський заявив, що не вважає цей затягнутий процес зрадницьким. На думку президента, США як стратегічний партнер не може дозволити собі не підтримати Україну. Так, українська та американська сторони домовилися сфокусуватися на роботі з Конгресом США щодо оперативного ухвалення законопроекту, а після того, за словами Зеленського, країни перейдуть до обговорення гарантій безпеки для України.

Камала Гарріс підкреслила, що США діють за єдиним планом – забезпечити Україну всім необхідним. Віце-президентка зазначила, що законопроект про допомогу Україні підтримають, якщо його поставити на голосування.

Нагадаємо, 8 лютого Сенат США підтримав розгляд законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на понад 95 млрд доларів без додаткової угоди про міграційну реформу та безпеку кордону, яку пропонували республіканці. За попередніми варіаціями законопроекту, з цих грошей планують виділити 60 млрд доларів на допомогу України.

13 лютого Сенат підтримав законопроект щодо виділення Україні 60 млрд доларів – його має затвердити Палата представників США, яка пішла на перерву до кінця лютого, не ухваливши законопроект. Коли саме відбудеться його розгляд, наразі невідомо.