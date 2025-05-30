З 2025 року Україна відзначатиме День захисту дітей у Всесвітній день дитини

Президент України Володимир Зеленський змінив дату Дня захисту дітей, яка була незмінною з 1998 року. Про це йдеться в його указі від п’ятниці, 30 травня.

У тексті указу №355/2025 «Про День захисту дітей» Володимир Зеленський постановив змінити день проведення свята з 1 червня на 20 листопада. Таке рішення він пояснив метою утвердити охорону дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилити міжнародне співтовариство щодо захисту прав та інтересів дитини, та реалізувати положення Конвенції про права дитини.

«Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада», – йдеться в указі.

Указ президента про встановлення нової дати Дня захисту дітей набуває чинності з моменту підписання – 30 травня 2025 року.

Указ Зеленського позбавляє чинності попередній указ щодо Дня дітей, виданий у 1998 році експрезидентом Леонідом Кучмою. День захисту дітей в Україні був приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, який також відзначається 1 червня у світі. Зазначимо, Міжнародний день захисту дітей заснувала Міжнародна демократична організація жінок 1949 року в Парижі.

Всесвітній день дитини, в який тепер Україна відзначатиме День захисту дітей, встановила ООН у 1954 році. Цей день відзначається 20 листопада як день світового братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.