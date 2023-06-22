Ігоря Кизима двічі відкликали з Білорусі – у 2020 і 2023 роках

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима. Про це йдеться в його указі від 22 червня.

Ігор Кизим народився у Харкові в 1961 році. У 1987 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет міжнародних відносин та міжнародного права.

Із 1996 по 2000 рік працював при посольстві України у Франції, з 2000 по 2003 — у Нігерії. З 2007 по 2011 був радником посольства України в Канаді. У 2015 році був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії.

У лютому 2017 року став послом України в Білорусі. У серпні 2020 року Україна вперше відкликала Кизима з Білорусі для консультацій, однак невдовзі повернула його. Вдруге Кизима відкликали після зустрічі білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка з окупаційними головами захоплених Росією регіонів.

Також нагадаємо, що Білорусь допомагає Росії у війні проти України: зокрема, частина російських окупантів зайшла в Україну з Білорусі, також росія з території Білорусі завдавала по Україні ракетні удари. Зараз Росія використовує білоруські полігони для навчання своїх військових.