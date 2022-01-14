На Сумщині Служба безпеки України (СБУ) викрила колишніх власників агрофірм, які після їх продажу внаслідок незаконних оборудок приховали 66,2 млн грн обов'язкових податків.

За даними спецслужби, керівництво регіональних агрофірм продало свої підприємства, що мали 6,5 тис. га землі, за понад 350 млн грн. Але замість обов’язкової сплати податків на суму 66,2 млн грн вони вдалися до махінацій для освоєння цих грошей.

Для цього вони нібито інвестували 66,2 млн грн у спеціально створені фірми. Потім ці кошти провели через низку фірм-прокладок і легалізували їх через купівлю елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу.

В офісах комерційних структур і за місцями проживання організаторів схеми правоохоронці провели обшуки.

У межах кримінального провадження організатору протиправної схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Його оголошено у розшук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що слідчі та прокурори завершили досудове розслідування стосовно народного депутата групи «За майбутнє» Віктора М’ялика, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 100 млн грн.

Народного депутата підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Йому загрожує штраф від 15 тис. до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.