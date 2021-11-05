Рафаелла Петріні обійняла одну з найвищих посад у найменшій державі світу

Папа Римський Франциск уперше призначив жінку на посаду генерального секретаря губернаторства, що є другим за значимістю управлінським органом Ватикану.

Як пише Reuters, посаду, яку обійняла 52-річна монахиня Рафаелла Петріні, можна порівняти із посадою заступника губернатора штату або заступника міського голови. Губернаторія Ватикану базується у великому палаці в центрі Ватикану і контролює понад 2000 співробітників. Зазначається, що Папа обіцяв поновити у Ватикані гендерний баланс ще багато років тому.

Рафаелла Петріні має ступінь престижного італійського бізнес-університету LUISS. Вона контролюватиме повсякденну роботу Ватикану, включно з поліцією, пожежниками, службою охорони здоров’я, музеями, технічним обслуговуванням та офісним персоналом.

Колишній генеральний секретар губернаторства зараз обіймає посаду президента – найвищу керівну посаду.

Сестра Рафаелла не є першою жінкою на посаді у Ватикані, але є першою, хто обійняв таку високу посаду. Інші жінки у Ватикані займаються релігійними і соціальними питаннями.