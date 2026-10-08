За словами протестувальників, мобілізований був студентом

У Хмельницькому мобілізували 25-річного тренера зі спортивної гімнастики та акробатики. У центрі комплектування повідомили, що він не мав відстрочки.

Відео з мітингом під стінами Хмельницького ОТЦК з’явилося в місцевих телеграм-каналах у четвер, 8 жовтня. На ньому видно, як кілька десятків жінок викрикують фразу «Ні незаконній мобілізації!», намагаючись з’ясувати причину утримання в центрі комплектування місцевого мешканця. За словами протестувальників, мобілізований з 28 серпня є студентом.

«25-річний Андрій, студент денної форми навчання Кам’янець-Подільського університету, прийшов до ТЦК для оновлення військово-облікових даних, однак його нібито відмовляються відпускати. Чоловік також працює тренером зі спортивної гімнастики та акробатики й займається з понад 500 дітьми», – передає з місця події «Реальний Хмельницький».

У коментарі ZAXID.NET начальниця групи комунікацій Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ангеліна Оліферук зазначила, що мобілізований з 7 жовтня служить у військовій частині.

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«Якби були якісь документи на відстрочку, його би не призвали. Молодий, міцний, підготовлений, спортивний юнак. З учорашнього дня він служить у ЗСУ. Є в нас жінки, які тривалий час на такі виклики приїжджають. Не знаю, чому сьогодні там зібралися, черговий казав, що вже розійшлися», – розповіла комунікаційниця.

Нагадаємо, у червні на мітинг під будівлю ТЦК у Хмельницькому вийшли вихованці футбольної школи «Мрія», вимагаючи відпустити 56-річного тренера. У центрі комплектування повідомили, що він не мав оформленої відстрочки, пройшов ВЛК та отримав мобілізаційне розпорядження.