У суді чоловік свою провину визнав повністю

Уродженця Чернівців засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. В суді працівники СБУ довели, що чоловіка звербувало ГРУ Росії, коли він проживав в Харкові. Шпигун переїхав у Чернівці і стежив за військовою частиною та скидав координати об'єктів енергопостачання. Його затримали в травні в обласному центрі.

Правоохоронці встановили, що чернівчанин на момент повномасштабного вторгнення росіян в Україну проживав в Харкові і працював там техніком з налаштування інтернету. Чоловік мав проросійські погляди, і в соціальній мережі «Однокласники» активно підтримував російських солдат та дії Путіна. Так він потрапив до уваги спецагентів російського ГРУ. Росіяни запропонували йому співпрацю, і буковинець погодився.

«Спочатку в Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім чоловік за вказівкою свого "куратора" з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів», – повідомили в СБУ України в четвер, 28 вересня.

Однак, головною метою його «поїздки» було шпигунство за військовими та правоохоронними структурами. Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.

«Він збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України. Насамперед агресора цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині», – додали в СБУ.

Також зловмисник передавав окупантам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України. Співробітники СБУ затримали російського агента «на гарячому» під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкту у Чернівцях у травні цього року.

Під час судового засідання, яке відбулося 25 вересня, буковинець свою вину визнав повністю і розкаявся. Першотравневий районний суд Чернівців засудив обвинуваченого за двома статтями КК України, а саме за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Буковинцю призначили 15 років позбавлення волі. Вирок можу бути оскаржений в апеляції.