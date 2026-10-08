Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка, якому ТЦК скасував відстрочку та мобілізував на військову службу. Наказ про його мобілізацію визнали протиправним, а військову частину зобов’язали звільнили його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернувся чоловік, який мав відстрочку від призову через постійний догляд за матір’ю. Чоловік прийшов у ТЦК для уточнення даних, але його того ж дня мобілізували та доставили у військову частину. Він вважає такі дії протиправними, тому звернувся до суду.

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У матеріалах справи вказано, що у червні 2026 року від представника «АТБ» надійшло повідомлення про зміну облікових даних позивача, а саме, що він працевлаштувався на посаду приймальника товарів. Через два дні після цього комісія скасувала йому відстрочку через офіційне працевлаштування, що «свідчить про переривання догляду під час виконання ним трудових обов’язків, а отже догляд не є постійним». Того ж дня чоловіка мобілізували на військову службу.

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Цю справу розглянув суддя Олександр Шевчук, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Закон України та Порядок №560 містять вичерпний перелік підстав для припинення або скасування відстрочки. Факт того, що особа працює, не спростовує факт здійснення нею постійного догляду, якщо надано діючі документи, висновок ЛКК/МСЕК та Акт встановлення факту здійснення догляду. При цьому, ТЦК не має права розширювати перелік підстав для скасування відстрочки на власний розсуд, а сам по собі факт працевлаштування не анулює юридичну силу виданого Акта догляду», – вказано у рішенні суду.

У рішенні суду зазначено, що законодавство не встановлює прямої заборони на поєднання трудової діяльності з одночасним здійсненням постійного догляду за родичем.

Суддя задовольнив позов чоловіка, наказ начальника ТЦК про призов позивача на службу визнали протиправним та скасували, також скасували наказ командира військової частини про зарахування його до списків особового складу. Військову частину зобов’язали звільнити позивача зі служби. Рішення суду ще можна оскаржити.