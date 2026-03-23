Кременчанина затримали під час отримання грошей

Житель Кременця має заплатити штраф у розмірі майже 600 тис. грн за вимагання грошей у військовозобов’язаного чоловіка. За 14 тис. доларів обвинувачений пообіцяв домовитися і виготовити документи для отримання відстрочки від війська з можливістю виїхати за кордон.

Як йдеться у вироку суду від 9 березня, обвинувачений Володимир Казьмірук 7 травня 2025 року зустрівся із своїм знайомим у Кременці. Останній скаржився йому, що він є військовозобов’язаним та може бути мобілізованим до ЗСУ.

Обвинувачений запевнив, що має зв’язки в місцевому районному ТЦК та СП і зможе домовитися про необхідні документи. Ціна такої послуги – 15 тис. доларів. Знайомий погодився на пропозицію, однак згодом повідомив про цю ситуацію в поліцію.

Наступного дня обвинувачений зателефонував до знайомого і зазначив вже меншу суму – клієнт мав передати йому 14 тис. доларів, а документи мали бути готові через пів року. 12 травня 2025 року під час передачі неправомірної вигоди жителя Кременця Володимира Казьмірука затримали правоохоронці.

У суді чоловік визнав провину і розкаявся. Кременецький районний суд визнав Володимира Казьмірука винним і призначив йому штраф у розмірі 583 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.