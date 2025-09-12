Теребовлянський районний суд засудив водія до позбавлення волі строком на три роки. Чоловік увечері виїжджав з подвір’я знайомого у селі Різдв’яни і заднім ходом переїхав місцевого жителя, який лежав на дорозі. Водій не помітив, що наїхав на людину, і попрямував додому. Про загиблого чоловіка йому повідомили лише під ранок. У суді обвинувачений Сергій Лобас свою провину не визнав.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що смертельна аварія в селі Різдв’яни Теребовлянської громади сталася близько 20:00 1 березня 2020 року на вулиці Героїв Небесної Сотні. Обвинувачений Сергій Лобас почав їхати заднім ходом на автомобілі BMW. У салоні авто також перебував ще один пасажир. У цей момент на проїзній частині лежав місцевий мешканець, який перебував в стані алкогольного сп’яніння. Експерти встановили, що показники алкоголю в його крові становили 5,8 проміле і відповідали стану смертельного отруєння, йдеться у вироку Теребовлянського районного суду від 5 вересня.

«Під час руху заднім ходом водій не був достатньо уважним та не стежив за дорогою, унаслідок чого допустив наїзд на потерпілого, спричинивши стиснення його тулуба між днищем автомобіля та дорожнім покриттям, волочіння тіла по ньому та подальший переїзд», – йдеться у вироку суду.

Унаслідок ДТП потерпілий отримав масивну травму тіла із численними переломами кісток та ушкодження внутрішніх органів, від чого помер на місці. Після аварії водій не зупинив авто і не викликав бригаду швидкої допомоги, а покинув місце пригоди. Також експерти встановили, що автомобіль, на якому їхав обвинувачений, був зламаний. Зокрема, транспорт мав недоліки в системі рульового кермування, також не працювало ближнє світло.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав своєї вини. Розповів, що того дня був у гостях у знайомого, від якого поїхав додому. Наступного дня дружина сказала йому, що на дорозі лежить тіло. Також в суді чоловік зазначив, що працівники поліції могли підкинути волосся потерпілого на днище його автомобіля, оскільки його авто перебувало на території райвідділу без будь-якого контролю.

У суді також допитали доньку загиблого чоловіка. Вона розповіла, що її батько проживав окремо, деколи вживав алкоголь. Також потерпіла вказала, що частину їй відшкодувала страхова компанія. Зазначила, що обвинувачений з нею не спілкувався, не приносив співчуття чи вибачень, нічого не відшкодовував. Також просила застосувати до обвинуваченого суворе покарання.

Теребовлянський районний суд визнав винним Сергія Лобаса в смертельній ДТП і призначив йому три роки позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на термін два роки. Також він має виплатити 80 тис. грн завданої моральної шкоди доньці загиблого. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.