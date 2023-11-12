Жителька окупованого Севастополя опублікувала фото із синьо-жовтими предметами

Жительку окупованого Севастополя Катерину Осипову окупаційні силовики змусили просити вибачення за фото у Instagram з синьо-жовтими предметами. Про це у неділю, 12 листопада, повідомили у російському недержавному правозахисному медіапроекті «ОВД-Інфо».

За інформацією правозахисного проекту, донос в окупаційну поліцію на дівчину написали автори Telegram-каналу, пов’язаного із силовими структурами РФ, «Севастополь. СМЕРШ».

«Вони звернули увагу на фотографії дівчини в інстаграмі з предметами синьо-жовтого кольору – трубочками для пиття, подушками і нафарбованими нігтями. Дівчину запросили в поліцію і записали з нею відео, де вона каже, що опублікувала фотографії «давно і на емоціях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Бахчисарайський районний суд тимчасово окупованого Росією Криму притягнув до адміністративної відповідальності організаторів та учасників весілля, на якому звучала українська пісня «Ой у лузі червона калина». Російський суд назвав її «бойовою піснею українських націоналістів».