Правоохоронці не називають виробника та супермаркет, в якому продали булку з набоєм

У середу, 15 січня, учень франківського ліцею виявив всередині булки навчальний патрон. Випічку з набоєм напередодні купила місцева пенсіонерка у місцевому супермаркеті. А наступного дня її внук приніс булочку в ліцей, де й виявив набій. Справою займаються слідчі поліції.

Першим світлину булки з патроном усередині оприлюднив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Пончик з “сюрпризом” придбали в одному з супермаркетів міста. Фото надіслали мені в приват. До слова, виробник не місцевий», – написав Руслан Марцінків у Facebook.

У поліції Івано-Франківської області розповіли, що патрон у булці виявив школяр міського ліцею.

«До інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу і повідомив, що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі. Зі слів дитини, його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру», – зазначили правоохоронці.

На місце виїхали працівники слідчо-оперативної групи районного управління поліції і з’ясували, що патрон є навчальним.

У поліції не називають виробника та супермаркет, в якому продали випічку з набоєм, поки триває перевірка інциденту. Однак пакування пончика схоже на продукцію рівненського хлібозаводу «Рум’янець».

Пакування пончика схоже на продукцію рівненського хлібозаводу «Рум’янець»

Продукцію під торговою маркою «Рум’янець» ТзОВ «Хлібодар» реалізовує в Україні та еспортує за кордон. Компанія належить ексдепутату Рівненської облради від «Блоку Юлії Тимошенко» Валерію Богуцькому.