Інцидент трапився у вересні 2024 року

Житель села Старий Почаїв отримав покарання за те, що в школі побив двох однокласників своєї доньки. Кременецький районний суд призначив йому 110 годин громадських робіт. У суді обвинувачений Сергій Сторчовий не визнав своєї провини і сказав, що просто поговорив з хлопцями, щоб вони більше не ображали його дитину.

Інцидент відбувся 18 вересня 2024 року в коридорі Старопочаївської школи. Спочатку обвинувачений вдарив у груди одного малолітнього хлопця, якому ще не виповнилося 14 років. Потім чоловік зустрів ще одного однокласника і схопив його за шию та вдарив головою об дерев’яний одвірок, після цього дав ще запотиличника, йдеться у вироку Кременецького районного суду від 29 жовтня.

У суді Сергій Сторчовий свою вину не визнав. Чоловік зазначив, що 17 вересня 2024 року його дочка розповіла про цькування в школі з боку двох однокласників. 18 вересня він прийшов у школу, щоб забрати свою дочку і поговорити з юнаками. Коли побачив, що з класу вийшов один хлопець, то чоловік запитав у нього, чому він ображає його доньку. Між ними почалася словесна перепалка. Обвинувачений згодом крикнув і на його друга, який теж чіплявся до доньки. Потім, зі слів чоловіка, він підійшов до них впритул та обняв за плечі, силою їх не тримав та продовжував говорити. Обвинувачений просив, щоб хлопці не ображали дочку.

Сергій Сторчовий у суді заявив, що потерпілі його обмовили, щоб заробити гроші та приховати факт сексуального домагання до його дочки. Просив його виправдати, оскільки жодного фізичного насилля з його сторони до хлопців не було.

Суд не врахував показання обвинуваченого, оскільки вирішив, що вони надумані. Суддя Кременецького районного суду Валентина Мочальська визнала винним обвинуваченого і призначила йому 110 годин громадських робіт. Також чоловік повинен відшкодувати по 7 тис. грн кожному малолітньому за завдану шкоду. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.