Громадянин Швеції намагався переправити чоловіка до Польщі за межами пунктів пропуску

Жовківський районний суд визнав Колера Бедіха винним у незаконному переправленні людини через держкордон. Обвинувачений має сплатити 68 тис. грн штрафу. Колер Бедіх народився у турецькому місті Ґазіантеп, але є громадянином Швеції та працює підприємцем.

У матеріалах справи йдеться, що у лютому 2020 року Колер Бедіх допомагав громадянину Туреччини перетнути державний кордон поза межами пунктів пропуску й потрапити до Польщі. Вночі 15 лютого 2020 року громадянин Туреччини таки перетнув кордон поблизу села Борове Львівського району, що неподалік Рави-Руської. Однак його затримали польські прикордонники й передали на територію України.

Під час судових засідань Колер Бедіх повністю визнав провину та розкаявся. Суддя Мар'яна Олещук оштрафувала його на 68 тис. грн. У вироку йдеться, що також обвинувачений перерахував заставу розміром майже 188 тис. грн на Збройні сили України. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.