З осені 2020 року Олег Татаров курує правоохоронну систему України від Офісу президента

Близько півтора десятка правоохоронців, які нині обіймають управлінські посади в Міністерстві внутрішніх справ, Національній поліції й Державному бюро розслідувань, тим чи тим чином пов’язані зі заступником голови Офісу президента Олегом Татаровом. Про це ідеться в розслідуванні журналістів «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»), опублікованому 6 грудня.

Частина впливових правоохоронців є земляками 42-річного Олега Татарова, який курує всю правоохоронну систему від Офісу президента, та походять з містечка Новоукраїнка на Кіровоградщині. Журналісти вказують на спільний кар’єрний, науковий шлях або родинні зв’язки високопосадовця та фігурантів розслідування.

Журналісти зʼясували, що на впливовій посаді в головному слідчому управлінні Національної поліції під керівництвом товариша заступника голови ОП Максима Цуцкірідзе працює брат Олега Татарова – Андрій Мельниченко. 32-річний правоохоронець є начальником управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції.

«У 2018 році (Андрій Мельниченко – ред.) обійняв посаду старшого слідчого в особливо важливих справах Нацполіції. За два роки – в рік призначення Татарова в Офіс президента – Мельниченка перевели з Києва до Дніпра, де він отримав одну з керівних посад: став заступником начальника слідчого управління поліції Дніпропетровщини. А у 2024 році ще раз пішов на підвищення й очолив одне з управлінь ГСУ Нацполіції України», – ідеться в розслідуванні.

Андрій Мельниченко (Фото «Схем»)

Видання зауважує, що Олег Татаров був також науковим керівником дисертації кандидата наук Андрія Мельниченка у Національній академії внутрішніх справ. Опонентом з дисертації братів Мельниченка-Татарова був їхній земляк із Новоукраїнського району, нині заступник керівника Головного слідчого управління Артем Шевчишен.

«Шевчишен і Мельниченко товаришують із часів навчання в академії внутрішніх справ, про що свідчать їхні спільні фото того періоду, опубліковані в соцмережах. У телефонному застосунку Getcontact номер Шевчишена має такі теги: “задача Цуцкірідзе” і “від Татарова”», – додають «Схеми».

Журналісти опублікували перелік земляків Олега Татарова, з якими його повʼязують родинні зв’язки або спільний кар’єрний чи науковий шлях:

Національна поліція України:

Максим Цуцкірідзе, перший заступник голови Національної поліції України, керівник Головного слідчого управління Національної поліції;

Артем Шевчишен, один із заступників керівника Головного слідчого управління Національної поліції України;

Андрій Мельниченко, начальник управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції Головного слідчого управління Національної поліції України;

Віктор Луговий, заступник начальника головного управління Національної поліції в Київській області – очільник слідства Національної поліції Київської області (давній товариш брата Олега Татарова – Андрія Мельниченка);

Ігор Луговий, радник очільника департаменту забезпечення роботи голови Нацполіції (має спільні публікації з Олегом Татаровим);

Вячеслав Матвійчук, один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області;

Микола Клівняк, один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області;

Віталій Кушнєрьов, начальник відділу ГУНП Національної поліції в Київській області (писав дисертацію під керівництвом Олега Татарова);

Олег Тарасенко, заступник начальника департаменту міграційної поліції Національної поліції, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності академії МВС.

​Державне бюро розслідувань України:

Вадим Загамула, заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, (писав дисертацію під керівництвом Олега Татарова);

Станіслав Стратонов, заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, (писав дисертацію під керівництвом Олега Татарова);

Артем Спусканюк, заступник керівника слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві (писав дисертацію під керівництвом Татарова);

Артем Козаченко, старший слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві (юнацький товариш брата Олега Татарова Андрія Мельниченка)​.

Міністерство внутрішніх справ України:

​Олександр Тарасенко, директор департаменту освіти, науки і спорту Міністерства внутрішніх справ України (опонент з дисертації кандидата наук під керівництвом Олега Татарова).

Журналісти «Схем» поцікавились у впливових правоохоронців-вихідців з Новоукраїнки, чи ті спілкуються з Олегом Татаровим та чи є ймовірність, що заступник керівника ОП сприяв отриманню ними посад? І як правоохоронці можуть гарантувати свою незалежність від політичного впливу з Офісу президента?

Усі згадані в матеріалі співробітники ДБР – Станіслав Стратонов, Вадим Загамула, Артем Спусканюк та Артем Козаченко заявили, що з Олегом Татаровим контактів не підтримують і ніяк не пов’язують із ним свою кар’єру, а свої посади отримали на конкурсних засадах. Посадовці з інших правоохоронних органів на запити редакції не відповіли.

«Схеми» звернулися за коментарем на цю тему й до самого заступника голови Офісу президента Олега Татарова, утім на час публікації матеріалу на запит редакції він також не відповів.

Хто такий Олег Татаров

42-річний Олег Татаров є заступником керівника Офісу президента зі серпня 2020 року. До 2014 року він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України.

Під час Революції гідності Татаров проводив брифінги від імені МВС, зокрема, говорив про напади працівників міліції на протестувальників. Пізніше Татаров заперечив виконання злочинних наказів, та заявляв, що діяв як офіцер.

Після люстрації Олег Татаров очолював юридичний департамент будівельної компанії «УкрБуду» та займався адвокатською практикою, зокрема представляв інтереси Андрія Портнова і Вадима Новинського. У грудні 2020 року Татарову оголосили підозру в передачі хабарів під час роботи в «УкрБуді».

Після окупації Росією Криму і частини Донбасу та до призначення на посаду в Офіс президента, Олег Татаров щонайменше дев’ять разів літав у Москву. Посадовець цю інформацію публічно заперечує.

Татарова призначили в Офіс президента восени 2020 року, він відповідає за правоохоронний напрям. Низка українських ЗМІ заявляли, що Татаров має істотний вплив на правоохоронні органи, зокрема на ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіцію.