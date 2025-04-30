Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський сказав, що не боїться йти на поступки для припинення війни, але йому потрібні сильні гарантії безпеки. Про деталі зустрічі двох лідерів повідомило американське видання Axios у середу, 30 квітня, з посиланням на джерела.

Як стало відомо виданню від обізнаних співрозмовників, радники Зеленського нібито дуже хвилювались і вагалися щодо того, чи ризикувати президенту ще однією розмовою віч-на-віч із Трампом після зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого.

«Завчасно ніяких домовленостей не було, ідея полягала у тому, що Трамп і Зеленський спробують зустрітися після похорону понтифіка. Проте у підсумку вони наткнулися одне на одного після прибуття та знайшли місце для розмови віч-на-віч у Соборі Св. Петра», – йдеться у повідомленні.

Зеленський нібито сказав Трампу, що російський диктатор Владімір Путін не зрушить з місця, якщо американський президент не почне більше тиснути на нього. Трамп наче погодився з тим, що можливо йому доведеться змінити підхід до Путіна.

Також, за даними видання, український президент наголосив Трампу, що не визнає Крим російським, а той у відповідь дав зрозуміти, що й не вимагає цього від України. Його план нібито передбачає визнання Криму російським з боку США, а не України. Крім цього, Зеленський зауважив, що не боїться йти на поступки для припинення війни, але йому потрібні сильні гарантії безпеки. Зокрема, він запропонував повернутися до початкової пропозиції про безумовне припинення вогню для початку мирних переговорів.

У Білому домі заявили Axios, що не будуть коментувати приватні розмови Трампа зі світовими лідерами, у Зеленського також від коментаря утрималися.

Нагадаємо, 26 квітня перед початком похорону Папи Римського Франциска президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона тривала лише 15 хвилин.

У Білому домі назвали цю зустріч дуже продуктивною. А Трамп заявив, що в Росії не було жодних причин обстрілювати цивільні райони України протягом останніх днів.