На складі компанії «Ласощі Юкрейн» у Городенці Держспоживслужба виявила 1,5 тонни небезпечного арахісу, привезеного з Єгипту. Під час перевірки з’ясувалося, що горіхи містять велику кількість афлотоксинів у шкаралупі. Це – токсичні та канцерогенні речовини, що небезпечні для здоров’я. Усю партію арахісу вилучили.

Як у понеділок, 6 лютого, повідомило Головне управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області, компанії «Ласощі Юкрейн» заборонено продавати арахіс, експортований з Єгипту. За даними Держспоживслужби, в арахісі в шкаралупі виявили перевищення максимально допустимого рівня афлотоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1, G2).

«Головним державним інспектором Івано-Франківської області видано та вручено розпорядження про заборону оператору ринку ТОВ «Ласощі Юкрейн» здійснювати обіг небезпечного харчового продукту арахіс в шкаралупі», – йдеться у повідомленні Держспоживслужби.

В управління Держспоживслужби уточнюють, що горіхи експортувалися з Єгипту через Польщу. За результатами перевірки, 1,5 тонни небезпечного сирого арахісу в шкарлупі заборонені до продажу.

Зазначимо, афлотоксини є природними мікотоксинами, що виробляються багатьма видами грибків. Афлатоксини є токсичними і канцерогенними речовинами. Потрапляючи до тіла, вони можуть викликати рак.