Зимовий відпочинок в «Їжак Парку»

Наближаються новорічні свята, коли кожен чекає на казку!

Щоб сповна насолодитися зимою та відчути святковий дух, запрошуємо вас у найбільший тюбінговий парк України – «Їжак Парк» всього 20 км від Львова.

На вас чекає 8 сніжних трас на великій гірці, довжиною 500 м (4 екстремальні траси та 4 простіші). Також ми не забули про наших наймолодших відвідувачів – вони можуть покататися на маленькій тюбінговій гірці довжиною 100 м (2 спуски) та весело провести час на дитячому майданчику.

Окрім веселого катання на тюбах, відвідувачі мають нагоду познайомитися з мешканцями живого куточку, орендувати альтанку та посмажити шашлики, впіймати форель, а також поласувати смачними стравами на вогні.

Актуальні ціни та графік роботи шукайте на офіційному сайті «Їжак Парку».

Новинкою 2021 року у «Їжак Парк» стало відкриття нової всесезонної траси для екстремалів. Траса для екстремалів має два спуски протяжністю 300 метрів.

Ще більше хвиль – ще більше емоцій!

Якщо на дворі дощ, немає снігу, або ж +25 – це не проблема для тюбінгового парку «Їжак Парк».

Ми працюємо цілий рік не залежно від погодних умов. У міжсезоння (весна-літо-осінь) кожен із вас матиме унікальну можливість покататись на всесезонних гірках: велика гірка протяжністю 300 метрів (2 спуски для екстремалів, 2 пологіших), маленька гірка протяжністю 100 метрів (2 спуски).

«Їжак Парк» – це не тільки про тюбінг!

На території парку розташовано два озера для спортивної та форелевої рибалки. Головною родзинкою форелевої рибалки є те, що ваш улов вам зможуть смачно приготувати в кафе «Їжачок» !

«Їжак Парк» – це чудова локація для святкування дня народження або ж проведення масових заходів.

Тому, якщо ви в пошуках мальовничого місця, яке знаходиться неподалік Львова, то вам однозначно сюди.